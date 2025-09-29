Все страны ЕС присоединились к голландской инициативе по реформе закона о чипах

Коалиция предлагает скорректировать цели Chips Act, уделив внимание технологиям и кадрам

Все 27 стран Европейского союза вошли в коалицию, инициированную Нидерландами для пересмотра закона о полупроводниках Chips Act. Об этом 29 сентября сообщил Минэкономики Нидерландов. Коалиция была создана весной девятью странами, а теперь получила поддержку всего союза. В Брюссель передана совместная декларация.

Глава нидерландского Минэкономики Винсент Карреманс отметил, что стратегия промышленного развития ЕС должна учитывать рост геополитической напряженности. По его словам, Chips Act в нынешнем виде недостаточен для обеспечения технологической безопасности Европы.

Участники «коалиции по чипам» считают, что ЕС необходимо изменить акценты закона. Вместо общей цели достичь 20% мирового рынка полупроводников к 2030 году предлагается сосредоточиться на развитии ключевых технологий, ускорении одобрений проектов, подготовке специалистов и расширении финансирования всей цепочки производства микросхем.

По мнению сторонников инициативы, такие меры позволят Евросоюзу снизить зависимость от внешних поставщиков и укрепить свои позиции в стратегически важной сфере производства полупроводников.

Артем Гафаров