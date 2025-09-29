«Ак Барс» закроет выездную серию матчем с «Автомобилистом»

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени в Екатеринбурге

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

«Ак Барс» завершает выездную серию из трех матчей подряд. Ранее казанцы обыграли «Барыс» в Астане со счетом 2:1 и переиграли «Металлург» в Магнитогорске с результатом 4:3. «Ак Барс» поднялся на пятое место в Восточной конференции с девятью очками.

«Автомобилист» идет на шестой строчке в турнирной таблице Востока, набрав девять баллов в девяти играх чемпионата. Команда Николая Заварухина проиграла три последних матча.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Команды в текущем сезоне уже встречались, в Казани «Автомобилист» разгромил хозяев со счетом 6:3. Всего соперники провели 72 очных поединка, в которых 44 раза побеждали хоккеисты «Ак Барса».



Матч в Екатеринбурге может стать 400-м для форварда казанцев Артема Галимова в КХЛ, а также 100-м для вратаря Михаила Бердина и защитника Митчелла Миллера.



Встречу в прямом эфире покажут телеканалы КХЛ ТВ, ТНВ и «ТНВ Планета» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин