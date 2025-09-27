Сергей Лавров предложил признать 14 декабря днем борьбы с колониализмом

С таким предложением он выступил на сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал признать 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом. С таким предложением он выступил на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

— В декабре прошлого года была одобрена резолюция Генассамблеи «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях». Призываем в качестве следующего шага принять решение об объявлении 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).

Во время сессии он также напомнил, что Россия по-прежнему готова к переговорам, направленным на устранение первопричин конфликта на Украине. Главными условиями для начала такого диалога министр назвал надежные гарантии безопасности страны и защита ее жизненно важных интересов.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп впервые после своего возвращения на пост главы Белого дома выступил с речью на трибуне Генассамблеи ООН. Его выступление было насыщено резкими заявлениями в адрес стран-партнеров и самой организации.

Галия Гарифуллина