РСЧС Татарстан: заморозки до -3 градусов
Жителям республики советуют принять меры для защиты садовых и сельскохозяйственных культур
РСЧС Татарстана предупредила о заморозках в ночь на 28 сентября. Столбик термометра может опуститься до -3. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС.
Помимо предупреждения о понижении температуры, татарстанцам рекомендовали предпринять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур, если такие имеются.
25 сентября Казань накрыл град. Осадки начались внезапно и в таком виде длились всего несколько минут, перейдя в дождь.
