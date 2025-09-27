РСЧС Татарстан: заморозки до -3 градусов

Жителям республики советуют принять меры для защиты садовых и сельскохозяйственных культур

Фото: Реальное время

РСЧС Татарстана предупредила о заморозках в ночь на 28 сентября. Столбик термометра может опуститься до -3. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС.

Помимо предупреждения о понижении температуры, татарстанцам рекомендовали предпринять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур, если такие имеются.

скриншот приложения МЧС

25 сентября Казань накрыл град. Осадки начались внезапно и в таком виде длились всего несколько минут, перейдя в дождь.



Наталья Жирнова