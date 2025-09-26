Новости экономики

Госдолг Украины в августе вырос до $192,71 млрд

19:51, 26.09.2025

За август он увеличился почти на $6,6 млрд

Фото: Татьяна Демина

Государственный долг Украины по состоянию на 31 августа составил $192,71 млрд, сообщило Минфин страны.

Согласно данным ведомства, за август госдолг увеличился почти на $6,6 млрд.

Государственный долг России вырос на 1,4 трлн рублей за первые полгода 2025-го. Он достиг 30,5 трлн рублей.

Рената Валеева

Экономика

