Госдолг Украины в августе вырос до $192,71 млрд
За август он увеличился почти на $6,6 млрд
Государственный долг Украины по состоянию на 31 августа составил $192,71 млрд, сообщило Минфин страны.
Согласно данным ведомства, за август госдолг увеличился почти на $6,6 млрд.
Государственный долг России вырос на 1,4 трлн рублей за первые полгода 2025-го. Он достиг 30,5 трлн рублей.
