Таиланд признал татарстанские халяль-сертификаты

Это открывает российским производителям прямой доступ на таиландский рынок, где проживает около 3,5— 4 млн мусульман

Фото: Динар Фатыхов

Таиланд впервые официально признал халяль-сертификаты, выдаваемые в Татарстане. Соответствующее соглашение было заключено в рамках Global Halal Summit 2025 в Малайзии с Центральным исламским советом Таиланда (CICOT), сообщает пресс-служба комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ Татарстана.

Это открывает российским производителям прямой доступ на таиландский рынок, где проживает около 3,5— 4 млн мусульман и ежегодно бывает около 40 млн туристов, заинтересованных в халяль-товарах.

В 2024 году объем поставок составил 14 млн рублей, что на 2,5 млн рублей превышает показатель 2023 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день Комитет ДУМ Татарстана является единственным в России органом, имеющим статус официального органа халяль-сертификации.

Рената Валеева