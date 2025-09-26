Мечеть в татарстанском селе Маскара оказалась старше, чем считалось

Памятник представляет собой уникальный образец татарской религиозной архитектуры XVIII века

Фото: Максим Платонов

Государственная историко-культурная экспертиза установила, что мечеть в селе Маскара Кукморского района Татарстана была построена в 1791–1793 годах, а не в XIX веке, как ранее указывалось в реестре. Об этом сообщает пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Экспертиза выявила, что финансирование строительства мечети осуществлял татарский купец первой гильдии Габдулла Утямышев. Архитектурный памятник выполнен в стиле петербургского барокко с элементами классицизма и представляет собой уникальный образец татарской религиозной архитектуры XVIII века.

В 1920-е годы мечеть была закрыта и лишена минарета. В настоящее время завершена реставрация сооружения, что позволит сохранить этот ценный объект культурного наследия для будущих поколений.

Как отметили в ведомстве, село Маскара входило в состав Малмыжского уезда Вятской губернии и благодаря деятельности рода Утямышевых являлось крупным промышленным и торговым центром.

В Казани планируют восстановить Бурнаевскую мечеть, построенную в 1872 году. Реставрация пройдет в рамках проекта 2025 года и включает укрепление несущих конструкций, улучшение теплоизоляции и защиту здания от внешних воздействий.

Рената Валеева