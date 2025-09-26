Делегаты покинули зал Генассамблеи во время речи Нетаньяху об Израиле и Газе

В зале были слышны неразборчивые выкрики

Десятки делегатов покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал свою речь, посвященную защите действий Израиля и его военной операции в секторе Газа. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что сотни дипломатов из разных стран мира покинули свои места в зале заседаний в Нью-Йорке. В то же время сторонники Нетаньяху пытались заглушить акцию протеста громкими аплодисментами и вставали со своих мест, чтобы занять освободившиеся кресла.

Пока премьер-министр Израиля выступал, в зале были слышны неразборчивые выкрики. Делегация США, последовательно поддерживающая Нетаньяху в его противостоянии с ХАМАС, осталась на своих местах.

По информации СМИ, Нетаньяху, как и в прошлые разы, использовал наглядное пособие — карту региона, которую он назвал «ПРОКЛЯТИЕ», и затем обвел ее большим маркером.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что по распоряжению канцелярии Нетаньяху транслировала его речь в ООН для жителей сектора Газа в рамках «кампании влияния».

В канцелярии премьер-министра заявили, что армия получила указание устанавливать громкоговорители только на грузовиках на израильской стороне границы, чтобы не подвергать риску жизни военнослужащих. Однако, по данным Times of Israel, ЦАХАЛ также установила громкоговорители внутри сектора Газа.

Рената Валеева