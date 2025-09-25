Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 26 сентября

18:14, 25.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 26 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар упал на 0,38 рубля, юань — на 0,02 рубля, евро — на 0,45 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 83,61 рубля;
  • евро — 98,15 рубля;
  • юань — 11,71 рубля.
Рената Валеева

