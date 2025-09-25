Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 26 сентября
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 26 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар упал на 0,38 рубля, юань — на 0,02 рубля, евро — на 0,45 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 83,61 рубля;
- евро — 98,15 рубля;
- юань — 11,71 рубля.
