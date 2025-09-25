Госдума ужесточила условия уголовного наказания за нарушение закона об иноагентах

Депутаты утвердили законопроект в третьем, окончательном, чтении

Фото: Дарья Пинегина

Госдума России в третьем окончательном заседании в четверг приняла закон ужесточающий условия привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.



Согласно новому закону, уголовная ответственность за уклонение от предоставления документов наступит, если лицо ранее было подвергнуто административному наказанию по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ (осуществление деятельности в качестве иностранного агента лицом, не включенным в соответствующий реестр) или имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 330.1 УК РФ. Ранее для привлечения к уголовной ответственности требовалось двукратное привлечение к административной ответственности в течение года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аналогичные изменения вводятся в часть 2 статьи 330.1 УК РФ, регулирующую нарушение порядка деятельности иностранного агента. Отменяется условие о двукратном привлечении к административной ответственности в течение года по частям 2-9 статьи 19.34 КоАП РФ. Теперь уголовная ответственность наступит сразу при наличии судимости за совершение преступления, предусмотренного статьей 330.1 УК РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона, заявил, что «важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов».

— Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости, — подчеркнул он.

Ранее в Думе поддержали инициативу по введению запрета на публичное использование произведений иноагентов и недружественных России иностранцев.

Рената Валеева