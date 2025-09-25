Врачи ГКБ №7 спасли пациента с аневризмой аорты размером с футбольный мяч

Сложность операции заключалась в критическом состоянии пациента

Сосудистые хирурги Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова спасли 73-летнего пациента с разрывом аневризмы аорты, достигшей гигантских размеров. Как сообщили в пресс-службе больницы, мужчина был доставлен в экстренном порядке с крайне низким давлением и потерей сознания.

— Из-за атеросклероза происходит расширение аорты, у нашего героя она достигла размера футбольного мяча. В конце концов происходит разрыв аневризмы, это сопровождается обильным кровотечением, — пояснил оперирующий хирург Наиль Закиржанов.

Сложность операции заключалась в критическом состоянии пациента и в том, что ранее ему уже был установлен эндографт в другой клинике, который, однако, не сработал должным образом, и аневризма продолжала расти.

— Оперативное лечение разрыва аневризмы само по себе довольно непростое. В этом конкретном случае дополнительная сложность была в том, что пациента оперировали эндоваскулярно в другой клинике, и мы убирали поставленный эндографт, который ему установили не так давно — шесть лет назад, — добавил заведующий отделением сосудистой хирургии Ильдар Халилов.

Хирурги действовали оперативно, перевязывая сосуды, ведущие к аорте, и накладывая анастомозы. Для минимизации кровопотери использовался аппарат Cell Saver, который собирал, очищал и возвращал кровь пациента в кровоток. Эндографт был удален с особой осторожностью, чтобы не повредить стенки артерии.

Затем врачи вшили искусственный протез аорты, заменив разорвавшуюся часть. Операция, длившаяся около четырех часов, прошла успешно, несмотря на сложность случая и возраст пациента.

