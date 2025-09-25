В МЧС назвали основную причину пожаров в Татарстане

Число погибших при возгораниях возросло на 30%

В Татарстане наблюдается снижение числа пожаров по сравнению с предыдущими годами, однако смертность на пожарах демонстрирует рост в текущем году. Об этом стало известно из доклада начальника ГУ МЧС России по республике, полковника внутренней службы Ирека Кадамова.

В 2024 году в регионе было зарегистрировано 4217 пожаров, что на 15% меньше, чем в 2023 году. Число погибших снизилось на 19% и составило 115 человек, включая троих детей. Количество травмированных также сократилось на 1,5% до 202 человек.

Однако по состоянию на 16 сентября в Татарстане зарегистрировано 2744 пожара, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество травмированных снизилось на 21,5% до 113 человек. Тревожным является факт увеличения числа погибших на 30% — до 91 человека. Среди погибших пять детей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2025 году зарегистрировано 12 пожаров с групповой гибелью людей, на которых погибло 25 человек.

Основными причинами пожаров остаются: неосторожное обращение с огнем (49%), аварийный режим работы электрооборудования (28%) и печей (13%). Наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе (50%) и на открытых территориях (39,5%). Основными причинами гибели людей на пожарах являются: неосторожное обращение с огнём (52%), нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (32%) и печей (8,7%). Значимым фактором, способствующим гибели людей, является нахождение в состоянии алкогольного опьянения. В 2025 году 51,1% погибших находились в нетрезвом виде.

Несмотря на увеличение числа погибших в текущем году, общая тенденция за последние пять лет (2020— 2024) свидетельствует о снижении показателей: пожаров на 25,1%, погибших на 37,2%, травмированных на 45,1%.

Также в Татарстане показатели количества пожаров и гибели людей на них в расчёте на 100 тыс. человек значительно ниже, чем в среднем по России.

Напомним, жильцы многоквартирных домов, оставляющие коляски, велосипеды и другое имущество в подъездах, могут быть оштрафованы за несоблюдение требований пожарной безопасности.



Рената Валеева