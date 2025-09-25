Экономика Рунета достигла 24 трлн рублей в 2024 году

В 2025 году специалисты прогнозируют рост до 30 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Российский сегмент интернета продемонстрировал рост в 2024 году. На пленарной сессии Российского интернет-форума (РИФ-2025) первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, экономика Рунета увеличилась на 40%. Об этом сообщают «Ведомости».

Общий объем цифровой экономики достиг 24,03 трлн рублей. Основным драйвером роста стала электронная коммерция, на долю которой пришлось более 91% всего объема — около 22 трлн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Развитие сектора эксперты связывают с несколькими факторами: наличием мощных национальных платформ, зрелой экосистемой цифровых решений, государственной поддержкой и активным инвестированием крупных российских компаний в платформенные решения.

Особое влияние на развитие цифровой экономики оказало внедрение искусственного интеллекта. По оценкам экспертов, его вклад в рост сектора составил около 15%. Развитие ИИ стимулирует спрос на облачные сервисы и вычислительные мощности.

В 2025 году произойдет рост экономики Рунета на 30–34%, до 29,5–30,5 трлн руб, прогнозирует РАЭК.

Сейчас татарстанские работодатели все чаще обращают внимание на навыки соискателей работать с ИИ. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова