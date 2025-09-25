ВТБ раскрыл стоимость своей программы импортозамещения
Банк этим летом перешел с ОС Microsoft Windows на российскую платформу Astra Linux
Масштабные затраты понес ВТБ при реализации программы импортозамещения. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин в ходе выступления на XXII Международном банковском форуме, сообщает ТАСС.
Финансовые вложения в процесс замещения импортных решений достигли миллиардов долларов.
— Импортозамещение стоило огромных денег — это миллиарды долларов — и, конечно, огромных усилий наших подразделений, которые этим занимались, — сказал Костин.
В июне заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал об успешном завершении крупного проекта по переходу с зарубежной ОС Microsoft Windows на российскую платформу Astra Linux. Подробнее о том, кто в Татарстане успел первым освоить российский софт, — в материале «Реального времени».
