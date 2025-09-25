ГЖД запустит дополнительные поезда между Казанью и Москвой
Это необходимо из-за повышенного спроса во время празднования Дня народного единства
Горьковская железная дорога вводит дополнительные рейсы поездов между Казанью и Москвой в связи с предстоящими ноябрьскими праздниками, сообщили в пресс-службе ГЖД. Речь идет о Дне народного единства.
— Составы, курсирующие между столицей Татарстана и Москвой, — одни из самых популярных на магистрали. Повышенный спрос на путешествия между этими городами характерен не только для летнего периода, но и в праздничные дни, — отметил начальник ГЖД.
Поезда будут курсировать по особому расписанию. Время отправления:
- Поезд №205 отправится из Казани 30 октября в 20:09, прибытие в Москву — 11:27 следующего дня.
- Поезд №274 отправится из Москвы 31 октября в 16:15, прибытие в Казань — 05:05 следующего дня.
- Поезд №205/206 отправится из Казани 4 ноября в 22:35, прибытие в Москву — 11:42 следующего дня.
- Обратный рейс из Москвы отправится 5 ноября в 23:20, прибытие в Казань — 13:00 следующего дня.
Сообщается, что маршрут включает остановки на станциях Зеленый Дол, Канаш, Арзамас 2 и Муром. Пассажиропоток на направлении растет: за первые восемь месяцев 2025 года количество пассажиров, воспользовавшихся железнодорожным сообщением между городами, увеличилось на 4,6%.
