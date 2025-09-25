«Срок давности — не за горами!»: ВТБ требует ареста казанских квартир по аферам на 3 млрд

Обвинение казанскому бизнесмену утверждал заместитель генпрокурора РФ, «подельница» — в международном розыске

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу бывшего бенефициара ООО «Фирмы «Смайл» Виталия Тимуцы. Его обвиняют в обмане трех банков — ВТБ, «Банка Казани» и «Спурта» — на общую сумму 2,96 млрд рублей с лишним. Вину подсудимый отрицает, передает с заседания журналист «Реального времени».

Расследованием его дела занимались с 2020 года сначала следователи ГСУ МВД Татарстана, затем сотрудники центрального аппарата МВД страны. При этом сами заявления банкиров посыпались еще в 2018-м, но первоначально силовики отказывались возбуждать дело.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В августе 2024-го по этому делу Тимуце избирался запрет определенных действий, в январе 2025-го его заменили подпиской о невыезде. Обвинение бизнесмену утверждал заместитель Генпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

В настоящее время Тимуца занимает пост советника гендиректора в «Гипронииавиапроме».

Сегодняшнее заседание началось с ходатайств защиты — адвокаты потерпевшего ВТБ попросили установить четкий график судебных заседаний, предложив собираться три дня в неделю и обещая обеспечить явку свидетелей обвинения. Всего таковых в деле 86 человек, само дело превышает 100 томов.

— Количество свидетелей огромное, дело — многоэпизодное, срок давности не за горами! Просим максимально эффективно [организовать рассмотрение дела], банк государственный, ущерб причинен. Ни рубля добровольно обвиняемым не возмещено! — выступил представитель банка Олег Сильченко.

Его коллега по работе в ВТБ Алексей Кудюмов отметил, что еще 11 сентября 2024-го Мещанский райсуд Москвы арестовал две квартиры супруги обвиняемого в Казани на улице Достоевского, площадью 49 и 90,8 кв. м соответственно. Кадастровая стоимость первой — 2,7 млн рублей, второй — свыше 5 млн рублей. Срок ареста обоих истек полтора года назад, и продлить его следователи забыли. Потерпевшая сторона просила исправить эту ошибку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вы хотите наложить или продлить? — уточнил судья Артем Митяев.

— Продлить, — настаивал представитель.

Категорически против были подсудимый и его адвокат.

— Потерпевшей стороне неоднократно разъяснялось — на данное имущество невозможно наложить арест, и продлить его невозможно — сроки прошли. Просим отказать, — выступила защитник Оксана Исаева.

Сам Виталий Тимуца объяснил, что речь идет о квартирах в доме-долгострое «Свея» и совместно нажитыми эти активы не являются: «Они были приобретены женой еще до знакомства со мной и брака в 2006 и 2008 годах. Но 15 лет дом не сдавался. Квартиры получили только в 2021—2022 году».

Судья попросил представителей ВТБ сообщить — в каких томах находятся правоустанавливающие документы по этим квартирам. Оперативно найти их юристы не смогли. В итоге рассмотрение данного ходатайство было отложено. Что касается ускорения процесса и установления графика, то тут председательствующий объяснил — что подобные ходатайства заявляются уже в ходе длительных процессов, фактически являясь жалобами на волокиту, и рассматривать их назначенный по делу судья не вправе — лишь председатель суда. Тем не менее потерпевшим сообщили — к определению дат последующих заседаний суд вернется в конце сегодняшнего.

В данный момент гособвинители Елена Петрова и Елена Наумова оглашают — в чем обвиняют бывшего директора и совладельца ООО «Фирма «Смайл» по каждому из трех эпизодов по ч.4 ст. 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования путем предоставления банку ложных и заведомо недостоверных сведений, с составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и в особо крупном размере.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первым эпизодом проходят 2 млрд 533 млн 900 тысяч рублей, перечисленные по кредитным соглашениям с нижегородским филиалам ВТБ через казанский офис с 22 июня 2015 по 10 марта 2017 года на счета подконтрольной Тимуце компании. По этому эпизоду следователями установлена лишь одна предполагаемая подельница — бывший главбух фирмы Василя Шалободова. По данным потерпевшей стороны, эта дама заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Второй эпизод касается аналогичного получения кредитов по недостоверным сведениям о положении заемщика и отсутствии обременений по его активам в АКБ «Спурт». Кредиты на сумму 328 млн 200 тысяч рублей банк, МВД и прокуратура считают похищенными

Последний эпизод дела связан с кредитованием «Смайла» в Банке Казани на 100 млн рублей и действий обвиняемого в период с 6 февраля по 16 марта 2017 года.

Заметим, по самому крупному эпизоду обвинения 10-летний срок давности истекает в марте 2027 года. С учетом объема дела его рассмотрение может растянутся на год, а то и больше, ну и до вступления итогового решения в силу тоже могут пройти несколько месяцев. Так что опасения потерпевшей стороны, что должник банка избежит уголовной ответственности, обоснованы.



Ирина Плотникова