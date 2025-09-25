«Ак Барс» сыграет в Астане с «Барысом» в матче КХЛ

Казанцы не проигрывают астанинцам девять игр подряд

Сегодня, 25 сентября, в Астане пройдет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным клубом «Барыс» и казанским «Ак Барсом».



Игра начнется в 17:30, встречу в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и ТНВ.



По итогам предыдущих матчей регулярного сезона «Барыс» занимает седьмое место на Востоке, набрав семь очков, «Ак Барс» располагается на десятой позиции, имея в активе пять баллов.

Последние встречи команд в чемпионате сложились неудачно для обоих клубов. «Барыс» проиграл дома минскому «Динамо» (0:1 в овертайме), а «Ак Барс» уступил «Авангарду» (1:6).

Реальное время / realnoevremya.ru

В очном противостоянии «Барыс» давно не побеждал «Ак Барс»: серия неудач длится девять матчей подряд, последняя победа астанинцев была зафиксирована еще в декабре 2022 года.

В составе казанцев на игру не полетел новичок команды Александр Хмелевский, который еще не подписал контракт с клубом после перехода из «Салавата Юлаева».

Зульфат Шафигуллин