В суд Москвы поступил иск о взыскании с Филиппа Киркорова задолженности по кредиту

Подготовка дела к разбирательству назначена на 13 октября

Фото: Михаил Захаров

В Таганский районный суд Москвы поступил иск о взыскании с певца Филиппа Киркорова задолженности по кредиту. Подготовка дела к разбирательству назначена на 13 октября.

Как сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы, в качестве истца выступает АО «Социум Трейд». Компания заявила, что в 2020 году артист получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Впоследствии, с согласия должника, право требования уступили истцу.

— В связи с тем, что должник исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО «Социум Трейд» просит суд взыскать с Филиппа Киркорова задолженность по кредитному договору, — говорится в телеграм-канале.



Галия Гарифуллина