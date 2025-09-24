Мэрия Казани предупредила о штрафах за выброс зелёного и строительного мусора

Штрафы и административные взыскания будут применяться сотрудниками полиции и министерства экологии

С 1 сентября 2025 года в России ужесточены правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Постановлением Правительства РФ №293 от 07 марта 2025 года вводится запрет на сброс строительного мусора, зеленых отходов и других типов отходов в контейнеры и бункеры, предназначенные исключительно для ТКО. Нарушение данного запрета влечет наложение штрафа: граждане заплатят от 2 тысяч рублей, юридические лица — от 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее подобные ограничения касались только площадок накопления ТКО, тогда как размещение посторонних отходов прямо в баках никак не наказывалось. Теперь ситуация изменилась, и сброс любого типа отходов в неподходящие накопители приведет к санкциям. Штрафы и административные взыскания будут применяться сотрудниками полиции и министерства экологии.

Одновременно введены новые правила раздельного сбора отходов, которые подразумевают организацию пунктов приема отдельных категорий отходов. Например, изношенные автомобильные шины можно сдать в специализированные точки сбора на улицах Васильченко и Родины, где работает круглосуточный сервис. Аккумуляторы и люминесцентные лампы принимаются только на улице Васильченко. Другие виды опасных отходов можно выбросить в оранжевые контейнеры, установленные в жилых зонах города.

Руководство управляющей компании «ПЖКХ» рекомендует владельцам частных домов самостоятельно заниматься переработкой органических отходов, компостируя их на участках. Мусор от благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов обязаны вывозить сами управляющие компании или подрядчики, заключившие договор с оператором.

Дмитрий Зайцев