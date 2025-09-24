YouTube позволит авторам, заблокированным за фейки о Covid и выборах, подать заявку на восстановление

Ранее каналы удалялись навсегда, теперь компания запустит пилотную программу восстановления

YouTube заявил, что теперь позволит ранее заблокированным авторам подать заявку на восстановление своих каналов. Изменение касается тех аккаунтов, которые были удалены за публикацию дезинформации о пандемии Covid-19 и выборах. Ранее подобные нарушения влекли за собой пожизненный запрет.

В письме юриста Alphabet Дэниела Донована на имя главы юридического комитета Палаты представителей Джима Джордана указано, что правила платформы изменились и теперь допускают более широкий диапазон контента по этим темам. Новая программа восстановления будет носить пилотный характер и охватит часть авторов, а также каналы, удаленные в соответствии с уже отмененными правилами.

Под ограничения в свое время попали каналы, связанные с бывшим советником Дональда Трампа Стивом Бэнноном, бывшим заместителем директора ФБР Дэном Бонгино и министром здравоохранения США Робертом Кеннеди-младшим. Пока не ясно, будут ли они восстановлены.

Решение компании последовало на фоне давления со стороны республиканцев, которые требуют отменить ограничения времен администрации Джо Байдена, касающиеся фейков о вакцинации и выборах. В марте Джим Джордан направил повестку главе Alphabet Сундару Пичаи, обвинив YouTube в цензуре.

В декабре 2024 года платформа отменила отдельные правила о дезинформации по Covid-19. Теперь YouTube подчеркивает, что не собирается использовать сторонних фактчекеров для модерации, но продолжит показывать пользователям панели с дополнительной информацией от независимых источников.

Артем Гафаров