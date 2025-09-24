Новости технологий

YouTube позволит авторам, заблокированным за фейки о Covid и выборах, подать заявку на восстановление

16:51, 24.09.2025

Ранее каналы удалялись навсегда, теперь компания запустит пилотную программу восстановления

Фото: Christian Wiediger на Unsplash

YouTube заявил, что теперь позволит ранее заблокированным авторам подать заявку на восстановление своих каналов. Изменение касается тех аккаунтов, которые были удалены за публикацию дезинформации о пандемии Covid-19 и выборах. Ранее подобные нарушения влекли за собой пожизненный запрет.

В письме юриста Alphabet Дэниела Донована на имя главы юридического комитета Палаты представителей Джима Джордана указано, что правила платформы изменились и теперь допускают более широкий диапазон контента по этим темам. Новая программа восстановления будет носить пилотный характер и охватит часть авторов, а также каналы, удаленные в соответствии с уже отмененными правилами.

Под ограничения в свое время попали каналы, связанные с бывшим советником Дональда Трампа Стивом Бэнноном, бывшим заместителем директора ФБР Дэном Бонгино и министром здравоохранения США Робертом Кеннеди-младшим. Пока не ясно, будут ли они восстановлены.

Решение компании последовало на фоне давления со стороны республиканцев, которые требуют отменить ограничения времен администрации Джо Байдена, касающиеся фейков о вакцинации и выборах. В марте Джим Джордан направил повестку главе Alphabet Сундару Пичаи, обвинив YouTube в цензуре.

В декабре 2024 года платформа отменила отдельные правила о дезинформации по Covid-19. Теперь YouTube подчеркивает, что не собирается использовать сторонних фактчекеров для модерации, но продолжит показывать пользователям панели с дополнительной информацией от независимых источников.

Артем Гафаров

