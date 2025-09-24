В японском городе ввели ограничение на использование смартфонов до 2 часов в день

В Тойоаке жители должны сократить время с гаджетами вне работы и учебы с 1 октября

Фото: Артем Дергунов

Власти японского города Тойоаке в префектуре Айти приняли постановление, которое рекомендует ограничить использование смартфонов, игровых приставок и других цифровых устройств до двух часов в день вне учебы и работы. Документ вступит в силу с 1 октября и станет первым подобным решением в Японии. При этом штрафов или наказаний за нарушение не предусмотрено.

Инициатива связана с опасениями по поводу негативного влияния чрезмерного использования гаджетов на здоровье и социальную жизнь. В постановлении отмечается, что чрезмерный просмотр видео может привести к нехватке сна и снижению общения в семье. Для детей введены дополнительные рекомендации: ученикам начальных классов советуют не пользоваться смартфонами после 21:00, а подросткам — после 22:00.

Мэр Тойоаке Масафуми Коки пояснил, что лимиты рассчитаны на основе рекомендаций Минздрава Японии по здоровому сну. По его словам, превышение среднего показателя в два часа использования гаджетов в будние дни может привести к недосыпанию. Для контроля ситуации город создаст систему консультаций для родителей, где они смогут получать советы по ограничению времени, проводимого детьми с цифровыми устройствами.

Власти подчеркивают, что полностью отказаться от смартфонов невозможно, однако считают необходимым установить правила, которые помогут сохранить здоровье и режим сна детей и подростков.

Артем Гафаров