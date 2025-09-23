Трасса М-12 «Восток» до Казани стала популярнее на 8% этим летом

Пиковая интенсивность движения пришлась на 12 июня и составила 24 994 проезда за сутки

Фото: Динар Фатыхов

Автомобилисты совершили более 137 млн поездок по скоростным трассам «Автодора» за лето, при этом трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани продемонстрировала рост трафика на 8%, сообщили в пресс-службе «Автодора».

По данным «Автодора», среднесуточная интенсивность движения по всей протяженности М-12 составила 14 634 проезда в сутки. Пиковая интенсивность движения пришлась на 12 июня и составила 24 994 проезда за сутки.

Особенно заметный рост, достигающий 43%, наблюдается на участках трассы М-12, расположенных рядом с Казанью. Это связано с открытием в июле нового участка М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит, который соединил Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область, сделав Казань ключевым транзитным узлом.

Анастасия Фартыгина