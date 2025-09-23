«Салават Юлаев» отдал Хмелевского в «Ак Барс» в обмен на Калинюка и денежную компенсацию

Сумма компенсации составит 230 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о трансфере одного из своих лидеров, нападающего Александра Хмелевского, в казанский «Ак Барс». Информация о сделке опубликована в официальном телеграм-канале уфимского клуба.

В обмен на 26-летнего форварда «Салават Юлаев» получает канадского защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию. По данным «Спорт-Экспресса», сумма компенсации составит 230 млн рублей.

Хмелевски выступал за уфимский клуб с 2022 года. За это время он провел 239 матчей, в которых набрал 191 очко (93 шайбы + 87 передач). В прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (57 очков), а в текущем набрал 3 очка (1+2) в шести играх.

28-летний Уайатт Калинюк дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне, проведя за «Ак Барс» два матча.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На момент объявления о сделке «Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции, набрав три очка в шести матчах. «Ак Барс» располагается на десятой позиции с пятью очками в семи играх.

Анастасия Фартыгина