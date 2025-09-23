Главу турфирмы «Профи Тур Казань» признали виновной в мошенничестве

Ущерб составил свыше 2,9 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани вынесен приговор 47-летней Альбине Гурьяновой, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она похитила свыше 2,9 млн рублей у 18 граждан, занимая руководящие должности в турфирмах ООО «Профи Тур Казань» и ООО «Фортуна Тур», сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с мая 2018 года по июль 2023 года Гурьянова, используя свое служебное положение, принимала оплату за туристические услуги, но не исполняла договорные обязательства перед клиентами.

В ходе судебного заседания подсудимая признала вину лишь частично.

Суд приговорил ее к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Анастасия Фартыгина