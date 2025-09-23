Условка со штрафом 12 млн: прокурор просит 7 лет для экс-главы Тукаевского района Камаева

Ранее бывший ВИП-чиновник заключил сделку с силовиками и дал показания против бывшего вице-премьера РТ и крупного бизнесмена автограда

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Набережночелнинском суде стартовали прения по делу бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева. По обвинению в двух взятках, а также злоупотреблении и превышении полномочий представитель прокуратуры Искандер Давлетшин предложил наказать полностью признавшего вину семью годами лишения свободы условно со штрафом 12 млн рублей, — передает портал Chelny-biz.ru.

В качестве дополнительного наказания гособвинитель просит установить шестилетний запрет на руководящую работу в органах власти.

Напомним, дело бывшего чиновника рассматривается в особом порядке. Ранее он заключил сделку со следствием и прокуратурой. Исполняя это соглашение, Камаев поделился компроматом на бывшего вице-премьера — министра образования республики Энгеля Фаттахова и бизнесмена Валерия Чулакова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обвинение фигуранту утверждал прокурор республики Альберт Суяргулов.

Самый крупный эпизод дела касается неравноценного обмена участками. По версии следствия, по указанию Камаева председатель ПИЗО Тукаевского района с ущербом для бюджета произвел мену 25 земельных участков стоимостью 46,3 млн рублей на пять участков стоимостью 109,2 млн рублей. Ранее по этим обстоятельствам под суд по обвинению в мошенничестве отправили бизнесмена Валерия Чулакова.

Кроме того, обвиняемый признался, что, используя свои служебные полномочия, способствовал получению своей родственницей земельного участка стоимостью свыше 273 тысяч рублей на безвозмездной основе. От другого гражданина — также безвозмездно — уже им были получены права собственности на три участка стоимостью свыше 1,6 млн рублей, а также оплата счета на сумму 169 тысяч рублей, от третьего — оплата счета на сумму 200 тысяч.

Также Камаеву вменили завышение стоимости выполненных работ предпринимателя по изготовлению и установке штор и жалюзи в Мелекесском сельском доме культуры «Яшьлек» на 100 тысяч рублей. А также — получение от представителя ООО «Строитель» — за содействие в оплате по договорам субподряда — строительные материалы и услуги по их монтажу для своего дома в поселке Новый Тукаевского района.



Заметим, на старте расследования главу заключили под стражу и за несколько месяцев вменили получение пяти взяток. Однако позже следователи переквалифицировали три коррупционных состава на должностные, а размер двух оставшихся взяток после проведения оценочных экспертиз сократился с особо крупного до крупного. Переквалификация произошла на фоне заключения досудебного соглашения Камаева с силовиками, после чего ему смягчили и меру пресечения.