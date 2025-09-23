Cредства ПВО за сутки сбили 438 дронов ВСУ
Число сбитых БПЛА, атаковавших Москву, выросло до 31
Минобороны России сообщило об уничтожении более 440 воздушных целей за прошедшие сутки.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА, летевших в направлении столицы, увеличив общее количество сбитых за вторник беспилотников до 31.
Также в Минобороны заявили о нанесении ударов по военным объектам на территории Украины. Сообщается, что удары были нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах.
Военные нанесли групповой удар по подразделениям ВСУ и иностранным наемникам, причастным к террористической атаке на гражданские объекты в населенном пункте Форос в Крыму.
