В России за сутки потушено шесть лесных пожаров

08:33, 23.09.2025

В настоящее время продолжаются работы по тушению пяти возгораний

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России ликвидировано шесть лесных пожаров в пяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению пяти возгораний, охвативших территории четырех регионов.

В тушении задействовано:

  • 211 человек;
  • 62 единицы техники;
  • 2 воздушных судна.

На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 28 воздушных судов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В связи с повышенной пожарной опасностью особый противопожарный режим действует в 46 регионах России, а пожароопасный сезон объявлен в 82 регионах.

Согласно статистике, с начала года 71,5% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Напомним, в Татарстане продлили режим высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) до 27 сентября.

Рената Валеева

