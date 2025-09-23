В России за сутки потушено шесть лесных пожаров
В настоящее время продолжаются работы по тушению пяти возгораний
За прошедшие сутки в России ликвидировано шесть лесных пожаров в пяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению пяти возгораний, охвативших территории четырех регионов.
В тушении задействовано:
- 211 человек;
- 62 единицы техники;
- 2 воздушных судна.
На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 28 воздушных судов.
В связи с повышенной пожарной опасностью особый противопожарный режим действует в 46 регионах России, а пожароопасный сезон объявлен в 82 регионах.
Согласно статистике, с начала года 71,5% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
Напомним, в Татарстане продлили режим высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) до 27 сентября.
