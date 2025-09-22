Издатель Encyclopaedia Britannica и Merriam-Webster обвиняет Perplexity в незаконном использовании материалов

По данным истца, компания применяет проверенный редакцией контент без разрешения и даже использует бренды издателя в исходном виде

Издатель Encyclopaedia Britannica и словаря Merriam-Webster подал иск против компании Perplexity, которая оценивается в $20 млрд. В иске, направленном в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, утверждается, что сервис Perplexity незаконно использует материалы Britannica для работы своей системы поиска ответов. По данным истца, компания применяет проверенный редакцией контент без разрешения и даже использует бренды издателя в исходном виде.

Perplexity недавно привлекла $200 млн инвестиций и после этого была оценена в $20 млрд. Иск Britannica стал частью серии судебных разбирательств в США о правомерности использования защищенных материалов в технологиях искусственного интеллекта. Ранее против Perplexity подали иски Dow Jones и New York Post, также заявившие о неправомерном использовании их статей.

Представители Britannica отмечают, что издатель тратит значительные ресурсы на редакторскую работу и проверку фактов, чтобы пользователи получали достоверную информацию. Ежемесячно сервисы Britannica фиксируют более 200 млн сессий. В компании подчеркивают, что намерены защищать свои данные и интеллектуальную собственность всеми возможными способами.

Часть издателей выбирает другую стратегию и заключает соглашения с технологическими компаниями. В мае академическое издательство Wiley сообщило о партнерстве с Perplexity для интеграции своих материалов в поиск на базе генеративного искусственного интеллекта. В августе социальная сеть Truth Social, принадлежащая Дональду Трампу, объявила о сотрудничестве с Perplexity по созданию нового поискового сервиса на основе ИИ.

Екатерина Петрова