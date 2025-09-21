Студенты Татарстана завоевали второе место на всероссийской «Студвесне»

Гран-при общекомандного зачета забрала Саратовская область

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял второе место в общекомандном зачете на XXXIII (IV) Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», собравшем около 2 тысяч студентов из 70 регионов страны в Ставрополе. Об этом сообщили в телеграм-канале конкурса.

По итогам всех выступлений, третье место заняла Республика Северная Осетия — Алания, второе — Татарстан, а первое — Ямало-Ненецкий автономный округ. Гран-при общекомандного зачета забрала Саратовская область.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обладатели гран-при в различных направлениях фестиваля получили денежные премии в размере 100 тыс. рублей на реализацию своих творческих проектов.

Напомним, финал всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для вузов пройдет в Татарстане в 2025 году. Она будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному Году защитника Отечества.

Рената Валеева