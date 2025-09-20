В республике завершили почти все дорожные работы по программе «Наш двор»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершены почти все дорожные работы в рамках программы «Наш двор». На совещании в Доме правительства директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина сообщила, что выполнение работ составляет 99%.

Осталось завершить благоустройство 13 дворов: восьми в Набережных Челнах, одного в Бугульминском районе и четырех в Нижнекамском районе.

По словам Зиннатуллиной, установка наружного освещения во дворах выполнена на 100%. Монтаж малых архитектурных форм почти завершен — 96% работ выполнено. В 579 дворах установка оборудования завершена, а в 58 дворах работы продолжаются.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также идет приемка готовых дворов. В ряде районов, таких как Агрызский и Елабужский, все дворовые территории уже приняты. Однако в других районах есть замечания, как, например, загрязненный грунт и нарушения в монтаже оборудования.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести анализ работы районов и подготовить отчет о приемке дворов.

— Мы тратим огромные деньги на программу «Наш двор». Работу по благоустройству дворовых территорий надо делать достойно, — отметил он.

Кроме того, с начала года по программе поступило 7 583 обращения от жителей, из которых 487 — за последние две недели. Зиннатуллина также напомнила о необходимости завершить сдачу документации по программе до 15 октября.

Анастасия Фартыгина