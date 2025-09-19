В Казани снесут 33 незаконных ограждения

Полный список адресов опубликовала мэрия города

Фото: Мария Зверева

В Казани готовятся демонтировать 33 незаконных заграждения в Вахитовском и Приволжском районах. Такое постановление опубликовано на официальном сайте мэрии города с полным списком адресов.

Под демонтаж попадут различные препятствия для свободного передвижения: шлагбаумы, парковочные барьеры, конусы и металлические цепи. В документе указаны точные адреса, где установлены препятствия — они расположены на улицах: Товарищеская, Модельная, Калинина, Хади Такташа, а также Баумана, Гоголя, Щапова. Всего в списке 33 адреса.

У собственников есть время до 13 октября, чтобы добровольно убрать незаконные конструкции. После этого администрация 30 ноября проведет принудительный снос ограждений.

В июле текущего года сообщалось о том, что почти два десятка самостроев снесут в Советском районе Казани.

Наталья Жирнова