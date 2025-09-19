4 ноября центр Казани перекроют из-за крестного хода

Ограничение будет действовать с 07:00 и сниматься по мере прохождения крестного хода

Фото: Динар Фатыхов

4 ноября улицы в центральной части Казани перекроют из-за крестного хода от

Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Соответствующий проект постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, движение и стоянка транспортных средств при необходимости могут быть ограничены с 07:00. Ограничение будет сниматься по мере прохождения крестного хода.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ограничение коснется следующих улиц:

ул. Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;

ул. Профсоюзная, на участке от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия;

съезд с пл. Первого Мая, на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;

ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

съезд с пл. Тысячелетия на ул. Батурина;

съезд с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

ул. Карла Маркса, на участке от ул. Лобачевского до ул. Батурина;

ул. Япеева, на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);

ул. Миславского, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского;

с 07:00 до 09:30 по проезжей части ул. Большой Красной, на участке от ул. Япеева до ул. Батурина.

Кроме того, с 19:00 3 ноября до 09:30 4 ноября может быть перекрыто движение по проезжей части ул. Миславского, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (с исключением парковки транспорта).



Галия Гарифуллина