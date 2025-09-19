4 ноября центр Казани перекроют из-за крестного хода
Ограничение будет действовать с 07:00 и сниматься по мере прохождения крестного хода
4 ноября улицы в центральной части Казани перекроют из-за крестного хода от
Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Соответствующий проект постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, движение и стоянка транспортных средств при необходимости могут быть ограничены с 07:00. Ограничение будет сниматься по мере прохождения крестного хода.
Ограничение коснется следующих улиц:
- ул. Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;
- ул. Профсоюзная, на участке от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия;
- съезд с пл. Первого Мая, на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;
- ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;
- съезд с пл. Тысячелетия на ул. Батурина;
- съезд с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;
- ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;
- ул. Карла Маркса, на участке от ул. Лобачевского до ул. Батурина;
- ул. Япеева, на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);
- ул. Миславского, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского;
- с 07:00 до 09:30 по проезжей части ул. Большой Красной, на участке от ул. Япеева до ул. Батурина.
Кроме того, с 19:00 3 ноября до 09:30 4 ноября может быть перекрыто движение по проезжей части ул. Миславского, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (с исключением парковки транспорта).
Напомним, с 17 сентября по 31 октября, в связи с проведением строительных работ по прокладке кабельной канализации, в Казани частично перекроют тротуары на улицах Тихомирнова, Туфана Миннуллина и Петербургской.
