За год в МФЦ оказали татарстанцам 4,5 млн услуг
По словам Ильи Начвина, уровень доверия к МФЦ остается высоким
За прошедший год жители Татарстана воспользовались услугами Многофункционального центра (МФЦ) 4,5 млн раз. Об этом сообщил первый замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин на форуме Kazan Digital Weеk — 2025.
Он отметил высокий уровень доверия населения к МФЦ.
— В республике более 15 тыс. граждан ежедневно обращаются в МФЦ. Уровень доверия людей к этому каналу взаимодействия с государством остается очень высоким. Только в этом году почти 4,5 млн услуг было оказано. А в целом за всю работу МФЦ с 2016 года порог превысил 50 млн оказываемых услуг, — рассказал Начвин.
Ранее в Альметьевске планировали открыть «Семейный МФЦ» для поддержки семей в трудной жизненной ситуации.
