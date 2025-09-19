Новости общества

Госсовет Татарстана утвердил вице-премьеров — список

14:34, 19.09.2025

Первым заместителем премьер-министра переназначен Рустам Нигматуллин

Фото: Михаил Захаров

Госсовет Татарстана переназначил первым заместителем премьер-министра республики Рустама Нигматуллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Премьер-министром остался Алексей Песошин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вице-премьерами стали:

  • Шамиль Гафаров (занимает пост с апреля 2010 года, также является руководителем аппарата Кабмина Татарстана);
Артем Дергунов / realnoevremya.ru
  • Лейла Фазлеева (с февраля 2018 года);
Артем Дергунов / realnoevremya.ru
  • Василь Шайхразиев (с сентября 2014 года);
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Роман Шайхутдинов (с июня 2019 года);
Артем Дергунов / realnoevremya.ru
  • Олег Коробченко (с июня 2022 года);
Артем Дергунов / realnoevremya.ru
  • Марат Зяббаров (с сентября 2019 года);
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Мидхат Шагиахметов (с сентября 2020 года);
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Равиль Ахметшин (с октября 2013 года, также является полпредом Татарстана в России);
взято с сайта Госсовета РТ
  • Ринат Садыков (новый куратор восстановления Лисичанска и Рубежного).
предоставлено пресс-службой Минмолодежи РТ
Дарья Пинегина

