Госсовет Татарстана утвердил вице-премьеров — список
Первым заместителем премьер-министра переназначен Рустам Нигматуллин
Госсовет Татарстана переназначил первым заместителем премьер-министра республики Рустама Нигматуллина.
Премьер-министром остался Алексей Песошин.
Вице-премьерами стали:
- Шамиль Гафаров (занимает пост с апреля 2010 года, также является руководителем аппарата Кабмина Татарстана);
- Лейла Фазлеева (с февраля 2018 года);
- Василь Шайхразиев (с сентября 2014 года);
- Роман Шайхутдинов (с июня 2019 года);
- Олег Коробченко (с июня 2022 года);
- Марат Зяббаров (с сентября 2019 года);
- Мидхат Шагиахметов (с сентября 2020 года);
- Равиль Ахметшин (с октября 2013 года, также является полпредом Татарстана в России);
- Ринат Садыков (новый куратор восстановления Лисичанска и Рубежного).
