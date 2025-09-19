Ринат Садыков может стать вице-премьером Татарстана, курирующим восстановление Лисичанска и Рубежного
Его кандидатуру на эту должность предложил Рустам Минниханов
Ринат Садыков, занимавший должность министра по делам молодежи Татарстана, выдвинут на пост заместителя премьер-министра Татарстана, курирующего восстановление подшефных республике городов Лисичанска и Рубежного.
Кандидатуру Садыкова на эту должность предложил раис Татарстана Рустам Минниханов. Его поддержали депутаты-члены комитетов по госстроительству и местному самоуправлению, по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, а также по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято сегодня на 12-м заседании Госсовета республики.
До этого, с июля 2024 года, должность заместителя премьер-министра Татарстана занимал Фаниль Аглиуллин.
Справка
Ринат Садыков родился в Казани 18 марта 1986 года.
Образование:
- 2008 год — Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (физика и информатика);
- 2014 год — Казанский федеральный университет (Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ);
- 2015 год — стажировка в Японии в рамках технического содействия Японских центров России «Внедрение информационных технологий и городская инфраструктура» (smart city);
- 2021 год — РАНХиГС при президенте России «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (МВА)» Института государственной службы и управления.
Трудовая деятельность:
- с марта 2008-го по май 2009-го — руководитель МОО «Казанский центр студенческих трудовых отрядов»;
- с февраля по май 2009-го — специалист по работе с молодежью Казанского молодежного центра им.Гайдара;
- с мая 2009-го по июль 2018 года — директор государственного бюджетного учреждения Министерства по делам молодежи и спорту РТ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов»;
- с июля 2018 года — заместитель министра по делам молодежи Татарстана;
- с октября 2021 года первый заместитель министра по делам молодежи РТ.
- с января 2023 года он возглавляет Министерство по делам молодежи Татарстана.
