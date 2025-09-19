Ринат Садыков может стать вице-премьером Татарстана, курирующим восстановление Лисичанска и Рубежного

Его кандидатуру на эту должность предложил Рустам Минниханов

Фото: Артем Дергунов

Ринат Садыков, занимавший должность министра по делам молодежи Татарстана, выдвинут на пост заместителя премьер-министра Татарстана, курирующего восстановление подшефных республике городов Лисичанска и Рубежного.

Кандидатуру Садыкова на эту должность предложил раис Татарстана Рустам Минниханов. Его поддержали депутаты-члены комитетов по госстроительству и местному самоуправлению, по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, а также по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято сегодня на 12-м заседании Госсовета республики.

До этого, с июля 2024 года, должность заместителя премьер-министра Татарстана занимал Фаниль Аглиуллин.

Рената Валеева