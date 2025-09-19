Авария у аэропорта Казани спровоцировала пробку в сторону Столбища

В аварии пострадали несколько автомобилей, в том числе бизнес-седан Chery Arrizo 8

ДТП произошло в районе казанского аэропорта, что привело к образованию пробки в сторону населенного пункта Столбище. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На месте происшествия работают две машины скорой помощи. По предварительной информации, в аварии пострадали несколько автомобилей, в том числе бизнес-седан Chery Arrizo 8.

скриншот с сайта 2ГИС

Пробка образовалась на выезде из Kazan Expo в направлении Столбища и, по данным сервиса 2ГИС, составляет около 1,5 км.

Рената Валеева