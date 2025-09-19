Авария у аэропорта Казани спровоцировала пробку в сторону Столбища
В аварии пострадали несколько автомобилей, в том числе бизнес-седан Chery Arrizo 8
ДТП произошло в районе казанского аэропорта, что привело к образованию пробки в сторону населенного пункта Столбище. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На месте происшествия работают две машины скорой помощи. По предварительной информации, в аварии пострадали несколько автомобилей, в том числе бизнес-седан Chery Arrizo 8.
Пробка образовалась на выезде из Kazan Expo в направлении Столбища и, по данным сервиса 2ГИС, составляет около 1,5 км.
