В Казани ограничат движение по улице Шигабутдина Марджани из-за стройки

Ограничение движения будет действовать в районе дома №48

Фото: Реальное время

Движение транспорта по улице Шигабутдина Марджани в Казани будет ограничено в период с 25 сентября по 17 ноября. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Ограничение движения будет действовать в районе дома №48 по улице Шигабутдина Марджани и связано с проведением строительных работ.



Напомним, что ранее комитет по транспорту Казани сообщил о временном частичном перекрытии тротуаров на улицах Тихомирнова, Туфана Миннуллина и Петербургской в связи с проведением строительных работ по прокладке кабельной канализации.

Рената Валеева