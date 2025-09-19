Новости общества

06:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани ограничат движение по улице Шигабутдина Марджани из-за стройки

11:48, 19.09.2025

Ограничение движения будет действовать в районе дома №48

В Казани ограничат движение по улице Шигабутдина Марджани из-за стройки
Фото: Реальное время

Движение транспорта по улице Шигабутдина Марджани в Казани будет ограничено в период с 25 сентября по 17 ноября. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Ограничение движения будет действовать в районе дома №48 по улице Шигабутдина Марджани и связано с проведением строительных работ.

Напомним, что ранее комитет по транспорту Казани сообщил о временном частичном перекрытии тротуаров на улицах Тихомирнова, Туфана Миннуллина и Петербургской в связи с проведением строительных работ по прокладке кабельной канализации.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также