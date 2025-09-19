В Новошешминском районе в ДТП погиб водитель Lada

Он не совершал обгон, но выехал на полосу встречного движения

Сегодня в Новошешминском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля Lada. Об этом пишет Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, водитель Lada, не совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате столкновения водитель скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности, и в результате удара его выбросило из машины.



Рената Валеева