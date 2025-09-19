Новости происшествий

06:57 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Новошешминском районе в ДТП погиб водитель Lada

11:22, 19.09.2025

Он не совершал обгон, но выехал на полосу встречного движения

В Новошешминском районе в ДТП погиб водитель Lada
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

Сегодня в Новошешминском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля Lada. Об этом пишет Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, водитель Lada, не совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате столкновения водитель скончался на месте происшествия.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности, и в результате удара его выбросило из машины.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также