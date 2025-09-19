Минпросвещения: нагрузка на школьников снижается, несмотря на заявления Рособрнадзора

Ранее Анзор Музаев заявил о перегруженности школьной программы «неподъемными темами» на 15—30%

Фото: Артем Дергунов

Министерство просвещения заявило о снижении нагрузки на школьников, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о перегруженности школьной программы «неподъемными темами» на 15—30%.

— Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения России №704. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Заявление Минпросвещения последовало после того, как Музаев назвал «безобразием» перегрузку школьной программы сложными темами, которые, по мнению экспертов, изучались в вузах.

— Анализ экспертного сообщества вузов показал, что большинство предметов стандартной школьной программы от 15 до 30% перегружены темами, которые в Советском Союзе преподавались часто в конце второго курса университета, — сказал Музаев в ходе «круглого стола» в Санкт-Петербурге.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что такая перегрузка создает проблему для школ и дополнительную нагрузку для учителей, а также ставит под сомнение возможность освоения материала учениками. По его словам, некоторые учителя вынуждены «проходить мимо» сложных тем, понимая, что они «неподъемны».

Ранее Минпросвещения установило четкие временные рамки для выполнения домашнего задания. Теперь школьники не должны тратить на уроки больше определенного количества часов в день, чтобы избежать перегрузок.

Рената Валеева