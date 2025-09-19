В суд Казани на арест доставили замглавы Зеленодольского района — взятку он отрицает

Следком просит избрать ему меру пресечения по делу о взятке в 24 сотки земли

Фото: Анастасия Фартыгина

В Вахитовский суд Казани под конвоем доставлен заместитель главы и депутат Зеленодольского района Николай Бызин, задержанный двое суток назад по подозрению в получении взятки земельными участками общей стоимостью 1,4 млн рублей. По данным «Реального времени», фактические события замглавы не отрицает, но взятку не признает.

Сегодня суд будет решать вопрос о мере пресечения для фигуранта. Источники сообщили, что Бызину будут просить домашний арест. Ему уже предъявлено обвинение по тяжкой, коррупционной статье. Максимальное наказание по ч.6 ст. 290 УК РФ — 15 лет лишения свободы.

Как выяснило «Реальное время», расследование уголовного дела о предполагаемой взятке силовики начали еще в августе, дело против депутата возбуждал замруководителя Следкома по РТ Марсель Дулкарнаев, на тот момент исполнявший обязанности руководителя. В активную фазу оперативные и следственные действия перешли утром 17 сентября — домой к Николаю Бызину в село Большие Кабаны Лаишевского района нагрянули сотрудники УФСБ с обыском, после чего сопроводили фигуранта под конвоем на допрос в Казань, в четвертый отдел по особо важным делам регионального управления СК, сотрудники которого специализируются на расследованиях преступлений в экономической сфере.

По версии силовиков, в 2022 году замглавы Зеленодольска Бызин получил от представителя одного из местных застройщиков незаконное вознаграждение в обмен на обещание помощи с переводом в муниципальную собственность новой дороги между поселком Светлое озеро и деревней Ивановское. Передавали чиновнику не деньги, а землю: на доверенного человека Бызина переоформили четыре участка, каждый площадью в 6 соток — там же в застраиваемом коттеджами приозерном поселке. Говорят, сам фигурант строиться там не стал — продал землю.

Перешла ли в муниципальную собственность та самая дорога? В релизе УФСБ по Татарстану об этом не сообщалось. В региональном Следкоме это дело пока официально не комментировали. Между тем, со слов местных жителей, журналисту «Реального времени» стало известно — переложить на районные власти бремя по обслуживанию дороги между двумя населенными пунктами до сих пор не удалось.

Как утверждает один из источников «Реального времени», не дождавшись обещанной «услуги» от чиновника, представитель застройщика обратился к силовикам. Так и появилось это дело. Впрочем, задержанный взятку отрицает. Говорят, предлагает квалифицировать его действия как мошенничество.

Расследование дела поручено старшему следователю Евгении Романовой, ранее отправившей на скамью подсудимых экс-главу КирМоса Сергея Миронова и экс-лидера «Справедливой России» в Татарстане Рушанию Бильгильдееву.