Новости общества

23:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп уверен, что опасность третьей мировой войны миновала

21:47, 18.09.2025

Речь идет о конфликте на Украине

Трамп уверен, что опасность третьей мировой войны миновала
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером высказал мнение, что конфликт на Украине не перерастет в третью мировую войну.

— Это могло бы стать третьей мировой войной, но, я думаю, мы теперь не дойдем до этой точки, — сказал Трамп.

Ранее Трамп высказывал мнение, что ему придется быть во время переговоров России и Украины.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также