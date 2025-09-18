Трамп уверен, что опасность третьей мировой войны миновала
Речь идет о конфликте на Украине
Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером высказал мнение, что конфликт на Украине не перерастет в третью мировую войну.
— Это могло бы стать третьей мировой войной, но, я думаю, мы теперь не дойдем до этой точки, — сказал Трамп.
Ранее Трамп высказывал мнение, что ему придется быть во время переговоров России и Украины.
