Трамп уверен, что опасность третьей мировой войны миновала

Речь идет о конфликте на Украине

Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером высказал мнение, что конфликт на Украине не перерастет в третью мировую войну.

— Это могло бы стать третьей мировой войной, но, я думаю, мы теперь не дойдем до этой точки, — сказал Трамп.

Ранее Трамп высказывал мнение, что ему придется быть во время переговоров России и Украины.

Наталья Жирнова