На реализацию новых нацпроектов до 2030 года будет направлено около 40 трлн рублей

Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин

Российское правительство направит около 40 трлн рублей на реализацию новых нацпроектов, рассчитанных до 2030 года. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

— Началась реализация новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом до 2030 года. На реализацию этих планов выделяются значительные ресурсы. Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 трлн рублей, то есть примерно один годовой бюджет страны, — подчеркнул глава кабмина.

Мишустин отметил, что средства должны быть использованы максимально эффективно, с сохранением взвешенного подхода к управлению и безусловным соблюдением финансовой и макроэкономической стабильности, даже при более низких ценах на нефть.

Ранее правительство России поставило задачу обеспечить доступность широкополосного интернета для 97% домохозяйств в стране в течение ближайших пяти лет.



Рената Валеева