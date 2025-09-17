Широкополосный интернет станет доступен для 97% хозяйств в России через 5 лет

Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Правительство России ставит задачу обеспечить доступность широкополосного интернета для 97% домохозяйств в стране в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

— Сегодня у 93% домохозяйств в стране есть доступ к широкополосному интернету. А через пять лет этот показатель должен составить уже 97%, — сообщил премьер-министр.

Достижение этой цели является приоритетной задачей нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который был запущен в начале 2024 года. В рамках этого проекта предусмотрена поддержка IT-сектора, создание условий для наращивания инвестиций в отечественные решения и переход российских компаний на российское программное обеспечение.

Мишустин также отметил, что форум Kazan Digital Week играет важную роль в выработке идей и предложений по достижению целей цифровой трансформации, поставленных президентом России.

Ранее в Минцифры рассказали, что там рассчитывают на значительный рост доли отечественного IT-сектора в структуре ВВП в 2025 году.



Рената Валеева