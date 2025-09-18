В Татарстане за сутки произошло 10 пожаров

Пожарные подразделения совершили девять выездов по ложным вызовам

За прошедшие сутки, 17 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 10 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Помимо этого, пожарные подразделения совершили девять выездов по ложным вызовам, а также пять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Сотрудники МЧС 10 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Происшествий на водных объектах за отчетный период зарегистрировано не было.

16 сентября пожарные отреагировали на 13 пожаров. Вчера Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов в период с 18 по 22 сентября.

Рената Валеева