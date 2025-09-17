В Татарстане за сутки произошло 13 пожаров
Пожарные совершили 18 выездов по ложным вызовам
Подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстане за минувшие сутки, 16 сентября, отреагировали на 13 пожаров. Большинство возгораний, девять случаев, произошли в жилом секторе, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Помимо этого, пожарные совершили 18 выездов по ложным вызовам и 11 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также подразделения привлекались для ликвидации последствий четырех дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.
За 15 сентября пожарные также 13 раз выезжали на тушение пожаров.
