Гришин объяснил эффективность «Нефтехимика» при реализации большинства

Тренер заявил, что команда не тренирует игру в неравных составах

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин объяснил, за счет чего команде удается эффективно реализовывать большинство. Нижнекамцы забили восемь шайб при розыгрыше «лишнего» на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Нефтехимик» больше всех в лиге забивает в большинстве.

— Есть феномен: нужно как можно меньше тренировать большинство. Мы не очень много работаем над этим компонентом. У нас есть упражнения в неравных составах, ребята хорошо взаимодействуют, — сказал Гришин.

В среду «Нефтехимик» обыграл в Казани «Ак Барс» со счетом 2:1. Обе шайбы нижнекамцы забросили в неравных составах.

«Нефтехимик» идет на третьей строчке в КХЛ по реализации большинства, используя 30,8% попыток. Команда Гришина реализовала восемь из 26 розыгрышей «лишнего» в пяти матчах чемпионата.

Зульфат Шафигуллин