У экс-президента Бразилии диагностирован рак кожи
Об этом сообщил его лечащий врач
Лечащий врач бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару сообщил о результатах медицинского обследования. У политика диагностирован рак кожи.
По словам медика, из семи обнаруженных подозрительных образований два оказались злокачественными. У Болсонару выявлена плоскоклеточная карцинома — промежуточная форма рака кожи, которая может иметь серьезные последствия.
Ранее сообщалось о других проблемах со здоровьем экс-президента. У Болсонару диагностировали анемию и нарушение функции почек. После курса лечения его состояние частично улучшилось.
Ранее врачи из Татарстана спасли пациента с раком и пороком сердца.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».