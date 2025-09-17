У экс-президента Бразилии диагностирован рак кожи

Об этом сообщил его лечащий врач

Фото: скриншот с сайта Wikipedia.org

Лечащий врач бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару сообщил о результатах медицинского обследования. У политика диагностирован рак кожи.

По словам медика, из семи обнаруженных подозрительных образований два оказались злокачественными. У Болсонару выявлена плоскоклеточная карцинома — промежуточная форма рака кожи, которая может иметь серьезные последствия.



Ранее сообщалось о других проблемах со здоровьем экс-президента. У Болсонару диагностировали анемию и нарушение функции почек. После курса лечения его состояние частично улучшилось.

Наталья Жирнова