Гидрометцентр предупредил о тумане в ночное и утреннее время

18:51, 17.09.2025

Ухудшение видимости ожидается 18 сентября на территории Татарстана

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий. По данным метеорологов, ожидается туман.

В ночь на 18 сентября и утром в отдельных районах региона ожидается ухудшение видимости из-за тумана.

Погода в Татарстане в последнюю неделю характеризуется заморозками по ночам и туманами. Напомним, что также 18 сентября в ночные и утренние часы на территории региона местами ожидаются заморозки. Температура воздуха и почвы может опуститься до отметки -1°.

