В Казани открылся фестиваль «Аксенов-фест»
Он продлится с 17 по 19 сентября
В столице Татарстана стартовал XVIII фестиваль «Аксенов-фест», посвященный документалистике. Торжественное открытие состоится в Казанской ратуше. Об этом сообщили в мэрии города.
Фестиваль пройдет под названием «ДокПроза. ДокКино. ДокТеатр. Одновременно и врозь» и продлится три дня — с 17 по 19 сентября.
Мероприятия развернутся на девяти городских площадках, включая Дом-музей В.П. Аксенова, Национальную библиотеку РТ, обновленные библиотеки №13, 26 и 27, а также Сад рыбака, Сад Аксенова и детский парк «Елмай».
В программе фестиваля — творческие встречи, выставки, презентации книг и фильмов. Среди почетных гостей — известные писатели и режиссеры, в том числе Евгений Попов, Эдуард Веркин и французский автор Ив Готье.
Ранее стало известно, что Нацбиблиотека Татарстана станет площадкой фестиваля «Аксенов-фест».
