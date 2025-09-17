В Казани открылся фестиваль «Аксенов-фест»

Он продлится с 17 по 19 сентября

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана стартовал XVIII фестиваль «Аксенов-фест», посвященный документалистике. Торжественное открытие состоится в Казанской ратуше. Об этом сообщили в мэрии города.

Фестиваль пройдет под названием «ДокПроза. ДокКино. ДокТеатр. Одновременно и врозь» и продлится три дня — с 17 по 19 сентября.

Мероприятия развернутся на девяти городских площадках, включая Дом-музей В.П. Аксенова, Национальную библиотеку РТ, обновленные библиотеки №13, 26 и 27, а также Сад рыбака, Сад Аксенова и детский парк «Елмай».



В программе фестиваля — творческие встречи, выставки, презентации книг и фильмов. Среди почетных гостей — известные писатели и режиссеры, в том числе Евгений Попов, Эдуард Веркин и французский автор Ив Готье.



Ранее стало известно, что Нацбиблиотека Татарстана станет площадкой фестиваля «Аксенов-фест».

Наталья Жирнова