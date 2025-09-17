Новости общества

В Башкортостане мужчина погиб под колесами поезда — машинист не успел затормозить

11:32, 17.09.2025

Инцидент произошел в ночь на 17 сентября на 1640-м км перегона

Фото: предоставлено Центральным МСУТ СКР

Уфимским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России инициирована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожном перегоне Шакша — Черниковка. Проверка проводится по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), пишет пресс-служба.

Трагический инцидент произошел в ночь на 17 сентября на 1640-м км перегона. Местный житель, переходивший железнодорожные пути в неустановленном месте, попал под колеса проходящего поезда.

Сообщается, что машинист локомотива применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Рената Валеева

