В Башкортостане мужчина погиб под колесами поезда — машинист не успел затормозить
Инцидент произошел в ночь на 17 сентября на 1640-м км перегона
Уфимским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России инициирована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожном перегоне Шакша — Черниковка. Проверка проводится по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), пишет пресс-служба.
Трагический инцидент произошел в ночь на 17 сентября на 1640-м км перегона. Местный житель, переходивший железнодорожные пути в неустановленном месте, попал под колеса проходящего поезда.
Сообщается, что машинист локомотива применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».